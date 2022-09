LIVE Federer/Nadal-Sock/Tiafoe 6-4 6-7 9-11, Laver Cup 2022 in DIRETTA: il Re ha cantato per l’ultima volta. Lacrime a Londra (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.38 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Buonanotte a tutti nel segno di RF. 1.36 E’ l’ultima volta di un lungo viaggio. Un meraviglioso viaggio. Viva Roger Federer, viva il tennis e viva lo sport e grazie Signore per averci regalato queste emozioni. 1.33 E’ un momento che rimarrà nella storia del tennis e nella mente di tutti i noi. Un inchino di fronte a Roger Federer. 1.30 Abbraccia tutti Federer, si gode il momento, si gode gli applausi di Londra. Scoppia a piangere Rafa Nadal. 11-9 Sock/Tiafoe. Vincono gli americani. Scoppia in Lacrime Roger Federer. E’ finita un’epoca, ma il mito rimarrà ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.38 La nostrafinisce qui. Buonanotte a tutti nel segno di RF. 1.36 E’di un lungo viaggio. Un meraviglioso viaggio. Viva Roger, viva il tennis e viva lo sport e grazie Signore per averci regalato queste emozioni. 1.33 E’ un momento che rimarrà nella storia del tennis e nella mente di tutti i noi. Un inchino di fronte a Roger. 1.30 Abbraccia tutti, si gode il momento, si gode gli applausi di. Scoppia a piangere Rafa. 11-9. Vincono gli americani. Scoppia inRoger. E’ finita un’epoca, ma il mito rimarrà ...

