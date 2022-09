Le quattro mosse per frenare l’avanzata del diabete di tipo 1 (Di sabato 24 settembre 2022) Juvenile diabetes Research Foundation (JDRF) lancia un documento importante. È l’Indice del diabete di tipo 1 (DT1 Index) che è stato pubblicato su Lancet diabetes and Endocrinology. L’Indice DT1 è uno strumento di simulazione dei dati unico nel suo genere che misura l’impatto, sulla salute umana e pubblica, della patologia in ogni paese del mondo. Fino ad oggi, infatti, I dati sull’incidenza e sull’impatto del DT1 erano molto lacunosi. Sfruttando dati e intuizioni del DT1 Index si può contribuire a cambiare la vita delle persone affette da questo tipo di diabete, identificando gli interventi realizzabili paese per paese, tra i quali la diagnosi tempestiva, l’accessibilità alle cure e il finanziamento della ricerca che potrebbe portare a una cura che, attualmente, non ... Leggi su dilei (Di sabato 24 settembre 2022) Juveniles Research Foundation (JDRF) lancia un documento importante. È l’Indice deldi1 (DT1 Index) che è stato pubblicato su Lancets and Endocrinology. L’Indice DT1 è uno strumento di simulazione dei dati unico nel suo genere che misura l’impatto, sulla salute umana e pubblica, della patologia in ogni paese del mondo. Fino ad oggi, infatti, I dati sull’incidenza e sull’impatto del DT1 erano molto lacunosi. Sfruttando dati e intuizioni del DT1 Index si può contribuire a cambiare la vita delle persone affette da questodi, identificando gli interventi realizzabili paese per paese, tra i quali la diagnosi tempestiva, l’accessibilità alle cure e il finanziamento della ricerca che potrebbe portare a una cura che, attualmente, non ...

dario_head : Hate Mosse quattro sì anche solo per il nome #xfactor22 - fisco24_info : Caro materiali, quattro mosse per il Fondo delle opere indifferibili: La Ragioneria detta le modalità operative per… - sole24ore : Caro materiali, quattro mosse per il Fondo delle opere indifferibili - MauroPallido : Un referendum in quattro mosse: propaganda, intimidazione, manipolazione del voto, proclamazione dell’annessione. I… - sportli26181512 : #Inter, le tre mosse di #Inzaghi per uscire dalla crisi: Quattro sconfitte in nove partite fra campionato e Champio… -