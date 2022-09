La lunga stagione Smeralda (Di sabato 24 settembre 2022) Visto dall’alto del punto più panoramico della zona (Monte Moro), il mare è tornato un blocco azzurro. Al posto delle miriadi di imbarcazioni che disegnavano scie, transitano sporadici yacht, allegoria della calma ritrovata. Ebbene sì, la «festa continua» della Costa Smeralda si è spenta con agosto, smorzata da tante chiusure di locali e hotel che seguono i grandi flussi turistici. Rien ne va plus, tornate nel 2023. Eppure è proprio in questo periodo dell’anno, quando il vento tiepido sposta nitidi odori di lentisco e di scogli, che si fa largo una meraviglia nuova. Senza più vacanzieri ebbri di socialità e cose belle da fare-vedere-comprare, al viaggiatore consapevole rimane un territorio al 96,3 per cento integralmente naturale (è una delle zone verdi più grandi d’Europa), dove l’eccellenza dei servizi e delle strutture è garantita e dove gli eventi comunque non ... Leggi su panorama (Di sabato 24 settembre 2022) Visto dall’alto del punto più panoramico della zona (Monte Moro), il mare è tornato un blocco azzurro. Al posto delle miriadi di imbarcazioni che disegnavano scie, transitano sporadici yacht, allegoria della calma ritrovata. Ebbene sì, la «festa continua» della Costasi è spenta con agosto, smorzata da tante chiusure di locali e hotel che seguono i grandi flussi turistici. Rien ne va plus, tornate nel 2023. Eppure è proprio in questo periodo dell’anno, quando il vento tiepido sposta nitidi odori di lentisco e di scogli, che si fa largo una meraviglia nuova. Senza più vacanzieri ebbri di socialità e cose belle da fare-vedere-comprare, al viaggiatore consapevole rimane un territorio al 96,3 per cento integralmente naturale (è una delle zone verdi più grandi d’Europa), dove l’eccellenza dei servizi e delle strutture è garantita e dove gli eventi comunque non ...

