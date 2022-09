Inter, Zanetti: "Gruppo coeso, ma serve dare di più" - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di sabato 24 settembre 2022) Il vice presidente nerazzurro parla chiaro al Festival dello Sport, mentalità e lavoro per uscire dalla ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Il vice presidente nerazzurro parla chiaro al Festival dello, mentalità e lavoro per uscire dalla ...

DiMarzio : #SerieA| Le parole di Javier #Zanetti sulla trattativa tra l'@Inter e Paulo #Dybala - sportli26181512 : Inter, Zanetti su Calciopoli: 'Non abbiamo vinto lo scudetto con Ronaldo? Sappiamo perché…' VIDEO: Javier Zanetti p… - cmdotcom : #Inter, #Zanetti su #Calciopoli: 'Non abbiamo vinto lo scudetto con #Ronaldo? Sappiamo perché…' VIDEO - sportli26181512 : Inter, Zanetti conferma Inzaghi: 'C'è sempre stata fiducia nell'allenatore': L’allenatore incassa la fiducia del vi… - internewsit : Zanetti fa il punto della situazione in casa nerazzurra: -