Inter | Batistuta si scusa | “Mi hanno corteggiato spesso Lautaro fa quello che avrei voluto fare io con i nerazzurri”

(Di sabato 24 settembre 2022) “Voglio chiedereall’che mi hapiù volte. Io apprezzavo molto Moratti, mi piaceva la sua eleganza e il suo modo di parlare. Ho dato una grande mano per far sì che l’prendesseMartinez. Mi sono tranquillizzato solo lì (ride, ndr).sta facendo molto dicheio con l’“. Lo ha detto Gabriel Omar, ex attaccante di Roma e Fiorentina, durante il Festival dello Sport a Trento. Sul suo arrivo in Italia da calciatore: “Sono stato 10 anni a Firenze, era un calcio sconosciuto per me. Il livello era altissimo, ho cominciato e ho sposato la causa della Fiorentina. La tifoseria viola non è semplice, va capita e c’è ...

gippu1 : Quel bellissimo Inter-Fiorentina, finito 3-2 per l'Inter nonostante 24 tiri a 5 per la Viola, passò alla storia anc… - Zelgadis265 : RT @marifcinter: #Batistuta: 'Voglio chiedere scusa all'Inter. Mi ha corteggiato a lungo e apprezzavo molto l'eleganza di Moratti. Ma quand… - RomeLukaku90 : RT @marifcinter: #Batistuta: 'Voglio chiedere scusa all'Inter. Mi ha corteggiato a lungo e apprezzavo molto l'eleganza di Moratti. Ma quand… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: #Batistuta: 'Voglio chiedere scusa all'Inter. Mi ha corteggiato a lungo e apprezzavo molto l'eleganza di Moratti. Ma quand… - bedconejo : RT @InterHubOff: ???Zanetti: “Tanti lo paragonano a Batistuta, sono contento e orgoglioso di questo perché ho contribuito a prendere un gioc… -

fcinter1908

" presente anche lui al Festival dello Sport di Trento, ndr " è stato uno degli ... dobbiamo godercelo', ha concluso il vicepresidente dell'Avevo in squadra, Rui Costa, Pioli. Il percorso di Ranieri lo porta in Spagna al Valencia ... Il grande rammarico per Ranieri è lo scudetto perso sul filo di lana con la Roma contro l'(... Batistuta: “All'Inter non ho fatto gol, ma ho dato una grande mano… per Lautaro” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La Gazzetta dello Sport di questa mattina propone un'intervista al giovane attaccante Lorenzo Colombo, cresciuto nel settore giovanile del Milan e ancora di proprietà ...