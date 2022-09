I sondaggi spesso ingannano, l'unica certezza è andare a votare (Di sabato 24 settembre 2022) Che i sondaggi non siano una scienza esatta è noto da sempre, e non potrebbe essere altrimenti in un'epoca post-ideologica in cui l'elettorato è sempre più mobile e quindi meno incline allo spirito di appartenenza che aveva caratterizzato tutta la Prima Repubblica e, nella seconda, la divisione manichea tra sostenitori e nemici di Berlusconi. La comparsa del grillismo ha scompaginato gli schemi, e il bipolarismo destra-sinistra ormai sopravvive solo a livello locale, grazie anche alla legge elettorale che prevede il ballottaggio. Mestiere sempre più difficile, quindi, quello dei sondaggisti, che fanno già tanto a fotografare a grandi linee le tendenze in atto in un Paese che registra tassi di astensionismo sempre più elevati, e gli stessi addetti ai lavori infatti hanno progressivamente alzato la soglia fisiologica del margine di errore. Ci sono almeno ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Che inon siano una scienza esatta è noto da sempre, e non potrebbe essere altrimenti in un'epoca post-ideologica in cui l'elettorato è sempre più mobile e quindi meno incline allo spirito di appartenenza che aveva caratterizzato tutta la Prima Repubblica e, nella seconda, la divisione manichea tra sostenitori e nemici di Berlusconi. La comparsa del grillismo ha scompaginato gli schemi, e il bipolarismo destra-sinistra ormai sopravvive solo a livello locale, grazie anche alla legge elettorale che prevede il ballottaggio. Mestiere sempre più difficile, quindi, quello deisti, che fanno già tanto a fotografare a grandi linee le tendenze in atto in un Paese che registra tassi di astensionismo sempre più elevati, e gli stessi addetti ai lavori infatti hanno progressivamente alzato la soglia fisiologica del margine di errore. Ci sono almeno ...

