Guerra per banche centrali (Di sabato 24 settembre 2022) C’è uno scontro meno evidente di quello che si sta combattendo in Ucraina, ma potenzialmente devastante per la vita delle persone: quello tra le monete. A fronte del superdollaro, un euro debole brucia ricchezza e genera inflazione. E finora la politica dell’istituto che dovrebbe difendere gli interessi del Vecchio continente è stata fallimentare. Intanto, le divise cinese e russa fanno la loro partita per nuovi equilibri negli scambi globali. Strano che l’Europa così socialdemocratica nelle sue aspirazioni, costruita attorno all’euro, e l’Italia avvezza a politiche di «tassa e spendi» non abbiano ricordato un suggerimento di John Maynard Keynes, il profeta dell’economia d’intonazione socialista: «Non c’è mezzo più sicuro, né più sottile per rovesciare la base della società esistente che corromperne la valuta». Mentre si assiste agli orrori di Guerra in Ucraina, ... Leggi su panorama (Di sabato 24 settembre 2022) C’è uno scontro meno evidente di quello che si sta combattendo in Ucraina, ma potenzialmente devastante per la vita delle persone: quello tra le monete. A fronte del superdollaro, un euro debole brucia ricchezza e genera inflazione. E finora la politica dell’istituto che dovrebbe difendere gli interessi del Vecchio continente è stata fallimentare. Intanto, le divise cinese e russa fanno la loro partita per nuovi equilibri negli scambi globali. Strano che l’Europa così socialdemocratica nelle sue aspirazioni, costruita attorno all’euro, e l’Italia avvezza a politiche di «tassa e spendi» non abbiano ricordato un suggerimento di John Maynard Keynes, il profeta dell’economia d’intonazione socialista: «Non c’è mezzo più sicuro, né più sottile per rovesciare la base della società esistente che corromperne la valuta». Mentre si assiste agli orrori diin Ucraina, ...

rulajebreal : I cittadini russi non vogliono morire o essere sacrificati per mano di un dittatore intento a portare avanti questo… - il_cappellini : Le ignobili parole di Berlusconi che falsifica la genesi della guerra, inventa numeri, spaccia una campagna di mass… - emmabonino : Nella seconda tappa del nostro tour per la chiusura della campagna elettorale di @Piu_Europa abbiamo incontrato la… - Walter00365070 : @AcriAdriano @AmbCina Rispetto il suo pensiero ma se cominciano a lanciare le atomiche ci rimetteremo tutti, nessun… - christiandevivo : Si narra che durante la seconda guerra mondiale anche Hitler propose un referendum per vedere se gli ebrei avevano freddo -