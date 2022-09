Griglia di partenza MotoGP | GP Giappone 2022 | risultati e classifica qualifiche Pole di Marquez | Quartararo 9° | Bagnaia 12°

(Di sabato 24 settembre 2022) Sotto una pioggia battente e costante Marcha conquistato laposition del Gran Premio del, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Motegi il pilota spagnolo ha danzato sul bagnato precedendo Johann Zarco e Brad Binder. Delude Francesco, solamente 12°, mentre Fabiostringe i denti ed è nono. Andiamo a conoscere nel dettaglio, quindi, ladidel Gran Premio delche si disputerà domani (il via è fissato alle ore 8.00 italiane).DIGP1 Marc(Honda Repsol) 2 Johann ...

10.02 Ad ogni modo, come ormai siamo abituati, arriva la pioggia e gli italiani scompaiono. L'unico in top10 è Luca Marini, 10°. 9.59 Ciò che consola parzialmente Bagnaia è che gli avversari Aleix ...7 Jack Miller (Ducati Factory) 8 Miguel Oliveira (Red Bull KTM) 9 Fabio Quartararo (Yamaha Factory) 10 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 11 Pol Espargarò (Honda Repsol) 12 Francesco BagnaiaLa pole position del 16° appuntamento del Mondiale Moto2 a Motegi se la prende uno stupendo Aron Carnet, che sul bagnato del Giappone fa quello che vuole e timbra un grande 2' 04.939. Distacchi abiss ...Grandissimo l'otto volte iridato Marc Marquez, che a Motegi torna davanti a tutti in griglia di partenza dopo tre anni di agonie. Indietro Quartararo e Bagnaia ...