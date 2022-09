Griezmann Juve, i bianconeri tornano a farsi sotto per il francese (Di sabato 24 settembre 2022) Griezmann Juve, il francese torna un nome papabile per rinforzare l’attacco del club bianconero: le ultime novità La Juve torna a pensare a Antoine Griezmann per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quello del francese è uno dei nomi che torna nell’orbita bianconera in vista della prossima annata, Il giocatore sta trovando spazio solo da subentrato dalla panchina e potrebbe decidere di cambiare aria a fine anno per ritrovare il minutaggio desiderato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022), iltorna un nome papabile per rinforzare l’attacco del club bianconero: le ultime novità Latorna a pensare a Antoineper rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quello delè uno dei nomi che torna nell’orbita bianconera in vista della prossima annata, Il giocatore sta trovando spazio solo da subentrato dalla panchina e potrebbe decidere di cambiare aria a fine anno per ritrovare il minutaggio desiderato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

