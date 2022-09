Giaele De Donà mette all’angolo Ginevra: “So perché hai litigato con Elettra” (Di sabato 24 settembre 2022) Ginevra ed Elettra Lamborghini non si parlano più dalla fine del 2019, ma nessuna delle due ha rivelato la causa della rottura. La gieffina ha detto di non sapere perché la sorella abbia deciso di chiudere (e questo è assurdo) ed ha specificato che non c’è mai stato nessun litigio, ma solo una chiusura totale. Nei giorni scorsi Giaele De Donà ha raccontato di sapere i reali motivi per cui Ginevra ed Elettra hanno chiuso ed ha parlato di ‘cose gravi’, oltre a degli escrementi lanciati sull’auto della cantante di Pem Pem. Giaele De Donà: “Mi hanno detto i motivi”. Oggi Giaele De Donà ha chiesto a Ginevra di parlare in disparte e le ha confessato di sapere come mai non parla più con ... Leggi su biccy (Di sabato 24 settembre 2022)edLamborghini non si parlano più dalla fine del 2019, ma nessuna delle due ha rivelato la causa della rottura. La gieffina ha detto di non saperela sorella abbia deciso di chiudere (e questo è assurdo) ed ha specificato che non c’è mai stato nessun litigio, ma solo una chiusura totale. Nei giorni scorsiDeha raccontato di sapere i reali motivi per cuiedhanno chiuso ed ha parlato di ‘cose gravi’, oltre a degli escrementi lanciati sull’auto della cantante di Pem Pem.De: “Mi hanno detto i motivi”. OggiDeha chiesto adi parlare in disparte e le ha confessato di sapere come mai non parla più con ...

