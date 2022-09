Elezioni 2022, come votavano i grandi calciatori del passato? (Di sabato 24 settembre 2022) Un ex calciatore – Damiano Tommasi – che fa il Sindaco avvicina due mondi che tradizionalmente sono apparsi lontanissimi. Eppure, rispetto agli ultimi anni, in passato i calciatori intervenivano con meno pudore nel dibattito politico, arrivando ad esporsi anche sulla scelta dietro la cabina elettorale. Nel maggio del 1976 il Corriere della Sera pubblicò un servizio con una sorta di sondaggio politico all’interno del ritiro della Nazionale. Dominava il Psi (8 azzurri), seguito dalla Democrazia Cristiana (7) e dal Partito Comunista (4). Non si schierava tra queste forze Fabio Capello che annunciò il suo appoggio al Partito Repubblicano. Blocco socialista (noto) formato da Rocca, Pecci, Pulici, Zaccarelli e Antognoni. Non si è mai nascosto invece Marco Tardelli, “comunista” come Azeglio Vicini. Nello stesso anno il Guerin Sportivo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Un ex calciatore – Damiano Tommasi – che fa il Sindaco avvicina due mondi che tradizionalmente sono apparsi lontanissimi. Eppure, rispetto agli ultimi anni, inintervenivano con meno pudore nel dibattito politico, arrivando ad esporsi anche sulla scelta dietro la cabina elettorale. Nel maggio del 1976 il Corriere della Sera pubblicò un servizio con una sorta di sondaggio politico all’interno del ritiro della Nazionale. Dominava il Psi (8 azzurri), seguito dalla Democrazia Cristiana (7) e dal Partito Comunista (4). Non si schierava tra queste forze Fabio Capello che annunciò il suo appoggio al Partito Repubblicano. Blocco socialista (noto) formato da Rocca, Pecci, Pulici, Zaccarelli e Antognoni. Non si è mai nascosto invece Marco Tardelli, “comunista”Azeglio Vicini. Nello stesso anno il Guerin Sportivo ...

