Carlo III avrebbe un figlio segreto | lo scandalo che fa tremare il Re

(Di sabato 24 settembre 2022) I primi giorni da Re perIII, erede della indimenticabile ed iconica Regina Elisabetta II, non sono proprio stati esaltanti. Tra litigi con le penne, presunti licenziamenti in massa di chi lo serviva da Principe e alcune manifestazioni di protesta mai viste quando a sfilare era la madre (ne ho parlato qui). Ora però L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Notizie Geopolitiche

Con l'ascesa al trono diCamilla è diventata Regina consorte, ma c'è un altro " titolo ", chiamiamolo così, speculare a quello ufficiale: la moglie del re, infatti, è diventata una sorta di nonna "acquisita" per i ...Reè stato chiaro sin dal primo momento: la Monarchia farà dei tagli , e tutti i membri della famiglia reale dovranno dare il buon esempio, in questo periodo di grande crisi economica per ... Fine dell’epoca di Elisabetta II. Carlo III sarà all’altezza 23 set 2022 Meghan indesiderata a Balmoral: il motivo della lite fra Harry e Carlo III Nel giorno della morte della regina Elisabetta alla Markle, per volontà… Leggi ...L'opera di Valentine Low, giornalista del "Times", contiene retroscena esplosivi sulla famiglia reale, a pochi giorni dalla morte di Elisabetta ...