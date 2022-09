Bridgerton 3 | svelato il titolo della première

Leggi su movieplayer

(Di sabato 24 settembre 2022) Netflix haildi3 con un divertente video condiviso durante l'evento TUDUM.3 arriverà prossimamente sugli schermi di Netflix e, durante l'evento TUDUM, è statoildel primo episodio inedito: Fuori dall'ombra. L'annuncio è stato compiuto con un divertente video in cui Nicola Coughlan legge il primo messaggio di Lady Whistledown in cui si annuncia l'inizionuova stagione all'insegna di corteggiamenti e nuovi amori. Al centrostoriaterza stagione dici sarà la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin(Luke Newton). Al cast si aggiungono le new ...