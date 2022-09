Basket femminile, Mondiali 2022: gli Stati Uniti battono la Cina, la sudcoreana Kang nella storia (Di sabato 24 settembre 2022) Proseguono i Mondiali di Basket femminile in Australia. Terza vittoria consecutiva per gli Stati Uniti, che mantengono la vetta del gruppo A dopo il successo per 77-63 contro la Cina. Una partita che si è decisa nel secondo quarto (parziale 26-12), con le americane che hanno allunga in maniera decisiva per poi gestire il vantaggio nel secondo tempo. Ottima prova di A’Ja Wilson, che ha sfiorato la doppia doppia con 20 punti ed 8 rimbalzi a referto. Alla Cina non sono baStati i 21 punti di Meng Li. Questa, però, è soprattutto la giornata di Leeseul Kang, che entra nella storia dei Mondiali. Una prestazione incredibile quella della giocatrice della Corea del Sud, che ha ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Proseguono idiin Australia. Terza vittoria consecutiva per gli, che mantengono la vetta del gruppo A dopo il successo per 77-63 contro la. Una partita che si è decisa nel secondo quarto (parziale 26-12), con le americane che hanno allunga in maniera decisiva per poi gestire il vantaggio nel secondo tempo. Ottima prova di A’Ja Wilson, che ha sfiorato la doppia doppia con 20 punti ed 8 rimbalzi a referto. Allanon sono bai 21 punti di Meng Li. Questa, però, è soprattutto la giornata di Leeseul, che entradei. Una prestazione incredibile quella della giocatrice della Corea del Sud, che ha ...

51m0ne00 : RT @StorieASpicchi: In Australia, dal 22 settembre, si stanno giocando i Mondiali di basket femminile. E a svegliarsi alle 6.30 di mattina… - karda70 : #Basket #SerieA2 #basketfemminile, @StellaAzzurraRm #Roma sconfitta in amichevole dalla @FuturosaBasket #Trieste… - Segnale_Orario : RT @StorieASpicchi: In Australia, dal 22 settembre, si stanno giocando i Mondiali di basket femminile. E a svegliarsi alle 6.30 di mattina… - cesaremilanti : RT @StorieASpicchi: In Australia, dal 22 settembre, si stanno giocando i Mondiali di basket femminile. E a svegliarsi alle 6.30 di mattina… - StorieASpicchi : In Australia, dal 22 settembre, si stanno giocando i Mondiali di basket femminile. E a svegliarsi alle 6.30 di matt… -