Amici 22, brutto colpo per il concorrente: non si aspettava tutto questo (Di sabato 24 settembre 2022) La prossima puntata di Amici 22 riserverà una brutta sorpresa per un concorrente: nessuno se lo sarebbe aspettato, che batosta! Amici è tornato con una nuova edizione e domenica scorsa 18 settembre è andata in onda la prima puntata della 22esima stagione del longevo talent di Maria De Filippi. Abbiamo quindi visto l’assegnazione delle maglie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 24 settembre 2022) La prossima puntata di22 riserverà una brutta sorpresa per un: nessuno se lo sarebbe aspettato, che batosta!è tornato con una nuova edizione e domenica scorsa 18 settembre è andata in onda la prima puntata della 22esima stagione del longevo talent di Maria De Filippi. Abbiamo quindi visto l’assegnazione delle maglie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Frances94423949 : @francaruberto56 @Luciastellagma2 @giacomourtis Ma finitela non vi e’ bastato quello che ha fatto il 22 poi non lo… - AleksDvc : @ultimoft Brutto a dirsi... Ma ti capisco più che bene ... Mai perso così tanti amici in così poco tempo ... The b… - spinstercarolin : I miei amici stanno diventando vecchi, non vogliono piú uscire a ballare, poltriscono davanti Netflix, al contrario… - alessiettaN : Amici è una scuola per preparare futuri artisti al lavoro che vogliono fare. Non per far imparare a qualcuno le bas… - BeKindAlways18 : Magari la celentano esagera con le parole ed è brutto ferire qualcuno ma obiettivamente Asia non dovrebbe proprio s… -