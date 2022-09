WhatsApp dice che sta lavorando per mantenere gli iraniani in contatto (Di venerdì 23 settembre 2022) Secondo l’osservatorio indipendente NetBlocks, l’Iran ha bloccato l’accesso a Internet nella capitale Teheran in seguito alle proteste per la morte di Mahsa Amini, morta in carcere a Teheran il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa perché non indossava correttamente l’hijab. Secondo NetBlocks, nel resto del Paese è stato bloccato anche l’accesso a Instagram e WhatsApp, il tutto per impedire ai manifestanti di organizzarsi e scambiarsi informazioni. Le proteste contro la polizia religiosa e contro il regime sono iniziate l’indomani della morte di Amini e vanno avanti da giorni facendosi progressivamente più intense: tra i manifestanti ci sono molte donne che hanno deciso di uscire in strada senza indossare l’hijab, in alcuni casi lo hanno bruciato in pubblico e altre si sono tagliate i capelli diffondendo in alcuni casi anche i video del gesto ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 settembre 2022) Secondo l’osservatorio indipendente NetBlocks, l’Iran ha bloccato l’accesso a Internet nella capitale Teheran in seguito alle proteste per la morte di Mahsa Amini, morta in carcere a Teheran il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa perché non indossava correttamente l’hijab. Secondo NetBlocks, nel resto del Paese è stato bloccato anche l’accesso a Instagram e, il tutto per impedire ai manifestanti di organizzarsi e scambiarsi informazioni. Le proteste contro la polizia religiosa e contro il regime sono iniziate l’indomani della morte di Amini e vanno avanti da giorni facendosi progressivamente più intense: tra i manifestanti ci sono molte donne che hanno deciso di uscire in strada senza indossare l’hijab, in alcuni casi lo hanno bruciato in pubblico e altre si sono tagliate i capelli diffondendo in alcuni casi anche i video del gesto ...

