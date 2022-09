Von der Leyen sul voto: 'Se le cose vanno in una direzione difficile, agiremo come nel caso di Polonia e Ungheria' (Di venerdì 23 settembre 2022) 'Vedremo l'esito delle elezioni' in Italia. 'Se le cose vanno in una direzione difficile - ho parlato di Ungheria e Polonia - abbiamo gli strumenti. Se le cose vanno nella giusta direzione... E le ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 settembre 2022) 'Vedremo l'esito delle elezioni' in Italia. 'Se lein una- ho parlato di- abbiamo gli strumenti. Se lenella giusta... E le ...

AlexBazzaro : Von der Leyen: “Vedremo l'esito del voto in Italia, se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli s… - AlexBazzaro : Le ingerenze della von der Leyen a tre giorni dal voto vanno bene? - Corriere : Von der Leyen: se l’Italia andrà in una situazione difficile possiamo agire, come abbiamo fatto con l’Ungheria e la… - carolpantanifi : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 Matteo #Salvini: 'Le parole di ieri sull’Italia della presidente della Commissione Ue Ursula von d… - Elisabetta231 : Le minacce della von der Leyen, sono un attacco grave alle democrazie ed alla libertà di scelta dei cittadini. Dovr… -