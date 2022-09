Varese | uccide la madre di 89 anni e poi tenta di suicidarsi

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) –l’anzianacostretta a letto in casa e poiil suicidio. E’ successo a Marnate, in provincia di, durante la tarda mattinata di oggi. La vittima è una signora di 89. Secondo le ricostruzioni, il figlio della donna, un uomo di 60, dopo essersi introdotto in casa si sarebbe diretto verso il letto dove lastava riposando e qui l’avrebbe uccisa. Dopo l’omicidio avrebbeto di impiccarsi. A dare l’allarme è stato il nipote della vittima, nonché figlio del 60enne, che una volta giunto sul luogo dell’omicidio, ha trovato la nonna senza vita nel proprio letto e il padre svenuto a terra. I carabinieri della compagnia di Saronno e del reparto operativo nucleo investigativo di...