Ultime Notizie Roma del 23-09-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 settembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione le agenzie di stampa Russi Hanno annunciato oggi la via del referendum sulla Nazione la federazione di alcune zone dell’Ucraina controllato in tutto in parte da Mosca le votazioni si terranno fino al 27 settembre regioni separatiste filobus di Donetsk e lugansk e le aree occupate dai russi di canzone zappo riccia nel contesto dell’ offensiva militare di Mosca contro l’Ucraina intanto Chi è veloci dente hanno definito le una pazza Mosca da parte sua sostiene che referendum sono conformi alle norme internazionali e la carta delle Nazioni Unite e lunghe code si sono formate nella notte al confine tra Russia e Giorgia secondo quanto riferisce la BBC che mostra anche le immagini di file interminabili di auto con a bordo soprattutto uomini russi che stanno tentando di lasciare il paese per ...