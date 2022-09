Ultime Notizie – Elezioni 2022, Pd in Piazza del Popolo a Roma (Di venerdì 23 settembre 2022) Si apre a Piazza del Popolo la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Pd-Italia democratica e progressista sulle note di ‘Life is life’. Le numerose bandiere del Pd sventolano a tempo, accogliendo il primo intervento, quello de sindaco di Roma Gualtieri. “La destra ripropone vecchie ricette” dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Domenica l’Italia è un bivio, in ogni collegio sarà un ballottaggio tra noi e la Meloni, tra il futuro e il ritorno al passato”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Si apre adella manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Pd-Italia democratica e progressista sulle note di ‘Life is life’. Le numerose bandiere del Pd sventolano a tempo, accogliendo il primo intervento, quello de sindaco diGualtieri. “La destra ripropone vecchie ricette” dice il sindaco diRoberto Gualtieri. “Domenica l’Italia è un bivio, in ogni collegio sarà un ballottaggio tra noi e la Meloni, tra il futuro e il ritorno al passato”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

