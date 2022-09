Ue, l’avvertimento di Von der Leyen: “Se l’Italia andrà in una situazione difficile abbiamo gli strumenti” (Di venerdì 23 settembre 2022) Una presa di posizione netta, a tre soli giorni dalle elezioni. Ursula von der Leyen non ha usato mezzi termini nel descrivere le opzioni a disposizione della commissione europea “se le cose andranno in una direzione difficile” dopo il voto del 25 settembre. Secondo la presidente della commissione, in tal caso si potrà fare ricorso agli “strumenti” usati già nei casi di Polonia e Ungheria, puniti con il congelamento dei fondi europei. Un avvertimento chiaro alle forze che si preparano a formare un governo dopo il voto di domenica, arrivato durante una visita all’università di Princeton, negli Stati Uniti. Alla domanda di una dottoranda sul voto, in cui si faceva riferimento alla presenza di “figure vicine a Putin” tra i candidati, von der Leyen ha risposto inizialmente: “vedremo l’esito delle elezioni”. “È ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) Una presa di posizione netta, a tre soli giorni dalle elezioni. Ursula von dernon ha usato mezzi termini nel descrivere le opzioni a disposizione della commissione europea “se le cose andranno in una direzione” dopo il voto del 25 settembre. Secondo la presidente della commissione, in tal caso si potrà fare ricorso agli “” usati già nei casi di Polonia e Ungheria, puniti con il congelamento dei fondi europei. Un avvertimento chiaro alle forze che si preparano a formare un governo dopo il voto di domenica, arrivato durante una visita all’università di Princeton, negli Stati Uniti. Alla domanda di una dottoranda sul voto, in cui si faceva riferimento alla presenza di “figure vicine a Putin” tra i candidati, von derha risposto inizialmente: “vedremo l’esito delle elezioni”. “È ...

marcobreso : “Se in Italia le cose dovessero andare per il verso sbagliato, abbiamo gli strumenti” per reagire L’avvertimento d… - SAniccip : Sul voto l’avviso di von der Leyen: 'Se va male, abbiamo gli strumenti”. Più che un avviso un avvertimento in stile… -