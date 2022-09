Totti dispiaciuto dopo l’intervista fa un gesto importante per Ilary e i figli

(Di venerdì 23 settembre 2022)rilasciata da Francescoin cui accusavaBlasi di averlo prima tradito e poi derubato dei suoi preziosi Rolex, secondo alcuni rumors starebbe facendo di tutto per riaprire i dialoghi con la conduttrice, in modo da tutelare i tree raggiungere una separazione pacifica e consensuale. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Sonia Bruganelli, cosa faceva prima di diventare la signora Bonolis? Sonia Bruganelli, cosa faceva prima di diventare la signora Bonolis? Nata nel 1974 a Roma, l'opinionista del Grande Fratello Vip aveva già intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo Noemi Bocchi nella Casa del GF Vip? Le rivelazioni di Alfonso Signorini ...

... colui che diventerà il miglior calciatore della storia della Roma: Francesco. I tifosi ... Al termine della partita, il portiere piacentino lo consola, quasidall'aver rovinato un ......non sarebbero altro che un evidente segnale dell'amore cheproverebbe ancora per la madre dei suoi figli. "Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto', ...Ilary Blasi ha condotto L’isola dei famosi per diverse edizioni con enorme passione e dedizione e guadagnando così un grande apprezzamento da ...Ilary Blasi si è mostrata in giro per il centro di Roma, Francesco Totti è ormai solo un ricordo lontano: una canzone però fa discutere ...