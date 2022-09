Surface: Microsoft annuncia l’evento di presentazione ufficiale, sarà il 12 ottobre (Di venerdì 23 settembre 2022) L’era dei nuovi Surface di Microsoft è finalmente iniziata. O meglio, inizierà il 12 ottobre 2022, giorno nel quale il colosso di Redmond toglierà i veli dalla nuova linea di notebook di fascia alta. Surface: ecco data e orario della nuova era di prodotti Microsoft – 23922 www.computermagazine.itSegnatevi in calendario una data ed un orario: 12 ottobre 2022 ore 16:00. Il giorno, il momento nel quale Microsoft, finalmente, darà il via alla nuova generazione di Surface. La gamma di portatili (e non solo) di fascia alta prodotti internamente da Microsoft, che rispondono alle esigenze di design e qualità della fetta di mercato più esigente. l’evento nel quale verranno presentati i dispositivi sarà il ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) L’era dei nuovidiè finalmente iniziata. O meglio, inizierà il 122022, giorno nel quale il colosso di Redmond toglierà i veli dalla nuova linea di notebook di fascia alta.: ecco data e orario della nuova era di prodotti– 23922 www.computermagazine.itSegnatevi in calendario una data ed un orario: 122022 ore 16:00. Il giorno, il momento nel quale, finalmente, darà il via alla nuova generazione di. La gamma di portatili (e non solo) di fascia alta prodotti internamente da, che rispondono alle esigenze di design e qualità della fetta di mercato più esigente.nel quale verranno presentati i dispositiviil ...

