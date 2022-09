(Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - La classifica della Juventus è deludente, eppure Maxsta scalando un'altra graduatoria, quella degli hashtag sui social: dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League, #Out è stato il settimo hashtag più utilizzato nel mondo, per qualche ora, oltre a entrare nei trending topic italiani, dopo ogni prestazione poco convincente della Juve. Un'ostilità puntualmente condivisae piattaforme digitali da una parte molto ampia della tifoseria, sconfortata dal severo bilancio di inizio stagione: ottavo posto in serie A con sole due vittorie (Sassuolo e Spezia) e quattro pareggi (Roma, Sampdoria, Fiorentina, Salernitana). E poi c'è la sconfitta a Monza. Penultima in Champions League, già distaccata di sei punti dal duo Psg-Benfica. Ma soprattutto una proposta di gioco e di organizzazione tattica che fa ...

Per carità, non si pensa a un, ma a fine stagione entrambe le parti potrebbero riconoscere la fine del ciclo e dirsi addio.'agenda dell'Atletico ci sono i nomi di José Bordalas, che in ...Entrando nei dettagli, infatti, bisogna sapere che non sono stati previsti casi diper ... Soffermandosi'autodichiarazione Aiuti di Stato Covid, ad esempio, sono in molti a chiedersi se il ... Sull'esonero di Allegri i tifosi juventini si dividono in rete. Un'analisi Crisi di risultati e di prestazioni, prevale il dissenso per il tecnico. Gioco, tattica e preparazione atletica non convincono, e spunta il nome di Thomas Tuchel ...In un'intervista rilasciata a Radio Radio, Gigi Maifredi ha parlato così della Juventus: "La squadra attuale potrebbe tranquillamente lottare con le primissime in classifica.