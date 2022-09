Scotto sul rinnovo di Meret: “In arrivo un premio dal Napoli” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il giornalista Giovanni Scotto è intervenuto sul rinnovo del portiere Alex Meret ai microfoni di Radio Marte. Giovanni Scotto ha parlato del rinnovo di Alex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 23 settembre 2022) Il giornalista Giovanniè intervenuto suldel portiere Alexai microfoni di Radio Marte. Giovanniha parlato deldi Alex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pbersani : L’Europa ora deve battere un colpo con una voce unitaria e forte sul piano politico, diplomatico e della deterrenza… - PassioneMessina : Scotto: “Con Auteri il progetto è triennale. Alcuni over potevano dare di più in queste prime quattro partite, gli… - Einhell79 : @pbersani @Arturo_Scotto Ma non diciamo cazzate che la precarietà sul lavoro l'ha introdotta il PD - Foy84 : @pbersani @Arturo_Scotto Chi ha voluto il mercato libero per l'energia? Chi si è per ora salvato dalle bollette paz… - aleg1188 : @pbersani @Arturo_Scotto Bersani ma alla tua età non è meglio giocare a carte ? Hai rotto le palle per anni e ora r… -