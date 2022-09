"Rischiano la chiusura". Il fallimento del Pd a Montecatini Terme (Di venerdì 23 settembre 2022) Correva l'anno 1887, quando Guy de Maupassant pubblicava il suo terzo romanzo, Mont Oriol. Un piccolo capolavoro, col quale lo scrittore francese narrava al mondo una moda che sembrava essere passeggera, ma che, al contrario, sarebbe diventata un must assoluto del Novecento: le cure termali. Nel corso degli anni, anche in Italia, intorno a queste sorgenti miracolose, si sono creati autentici centri turistici. Montecatini, splendida città in provincia di Pistoia, ha rappresentato l'eccellenza nazionale di questo settore. Oggi, se è vero che le cure sono ancora detraibili, lo stesso non si può dire delle spese accessorie, come il soggiorno. Una scelta che, in pochi anni, ha decretato la crisi profonda nella quale versano Terme, alberghi e, di fatto, tutta la città toscana. Oggi, ad un passo dal baratro, imprenditori e comuni cittadini hanno lanciato un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Correva l'anno 1887, quando Guy de Maupassant pubblicava il suo terzo romanzo, Mont Oriol. Un piccolo capolavoro, col quale lo scrittore francese narrava al mondo una moda che sembrava essere passeggera, ma che, al contrario, sarebbe diventata un must assoluto del Novecento: le cure termali. Nel corso degli anni, anche in Italia, intorno a queste sorgenti miracolose, si sono creati autentici centri turistici., splendida città in provincia di Pistoia, ha rappresentato l'eccellenza nazionale di questo settore. Oggi, se è vero che le cure sono ancora detraibili, lo stesso non si può dire delle spese accessorie, come il soggiorno. Una scelta che, in pochi anni, ha decretato la crisi profonda nella quale versano, alberghi e, di fatto, tutta la città toscana. Oggi, ad un passo dal baratro, imprenditori e comuni cittadini hanno lanciato un ...

tempoweb : 'Rischiano la chiusura'. Il fallimento del Pd a Montecatini Terme #23settembre - Imblueforyou : @Nilic_Kirillov Vagli a spiegare a 'sto coglione che le aziende non producono mettendo gli operai col plaid sulle b… - GMagaglio : RT @AntonioDePoli: Le scuole dell'infanzia #paritarie fanno parte del servizio scolastico pubblico. Al Governo chiedo sostegni economici ne… - antonellopili : RT @FedSolidarieta: Bollette insostenibili: 'Le Rsa in Toscana rischiano la chiusura' L'allarme di Confcooperative Federsolidarietà e Confc… - DRisolutore : RT @Ciufa74: @davidefaraone Da non ti vaccini ti ammali muori alle bollette che rischiano la chiusura di miglia di attività lo statista del… -