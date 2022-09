Pensioni ottobre 2022: date, aumenti, modalità di pagamento (Di venerdì 23 settembre 2022) Con il pagamento delle Pensioni di ottobre 2022 arriva un’importante novità: come previsto dal Decreto Aiuti bis, recentemente convertito in legge, a partire dal mese di ottobre e fino a dicembre è previsto l’anticipo della rivalutazione delle Pensioni per il 2023. Questo si traduce in un aumento del 2% che si applica al trattamento Pensionistico lordo complessivo, per le mensilità che vanno da ottobre a dicembre 2022 tredicesima compresa. Il cedolino della pensione, quindi, a partire dal mese di ottobre vedrà un importo più ricco, in attesa della nuova rivalutazione a partire da gennaio 2023. Quando verranno pagate le Pensioni di ottobre 2022? Vediamo nei prossimi ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 settembre 2022) Con ildellediarriva un’importante novità: come previsto dal Decreto Aiuti bis, recentemente convertito in legge, a partire dal mese die fino a dicembre è previsto l’anticipo della rivalutazione delleper il 2023. Questo si traduce in un aumento del 2% che si applica al trattamentostico lordo complessivo, per le mensilità che vanno daa dicembretredicesima compresa. Il cedolino della pensione, quindi, a partire dal mese divedrà un importo più ricco, in attesa della nuova rivalutazione a partire da gennaio 2023. Quando verranno pagate ledi? Vediamo nei prossimi ...

