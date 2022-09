Pechino rallenta | il secolo asiatico non sarà solo cinese Rivoluzione | ora il Sud-Est cresce di più della Cina

(Di venerdì 23 settembre 2022) Dati storici: per la prima volta in 30 anni l'Asiadi più senza. L'India ma soprattutto il blocco ASEAN, col Vietnam in prima linea. Come cambiano i rapporti di forza globali Segui su affaritaliani.it

Formiche.net

E supera anche la decrescita registrata nei primi tre mesi del 2020, quandoaveva subìto il colpo peggiore con i lockdown per il Covid - 19. Le cause sono diverse, in parte legate alla corsa ......i due Paesi è stata riaffermata genericamente senza il vigore innovativo dell'incontro di...recente fallimento alle spalle " la politica di zero - Covid che gli tiene chiuso il Paese e... Le tigri asiatiche sorpassano la Cina, per la prima volta in 30 anni Dati storici: per la prima volta in 30 anni l'Asia cresce di più senza Pechino. L'India ma soprattutto il blocco ASEAN, col Vietnam in prima linea ...A quasi tre anni dall’inizio della pandemia, la strategia non è cambiata: chiudere in casa milioni di persone. Nostro corrispondente compreso.