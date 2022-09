Osimhen si allungano i tempi del rientro | brutte notizie per Spalletti

(Di venerdì 23 settembre 2022) Victorsidel recupero dopo il problema muscolare, lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. In un primo momento si pensava che il giocatore potesse rientrare subito dopo la sosta per le Nazionali, ma in casa di infortuni muscolari è sempre meglio non rischiare. Per questo motivo si andrà avanti con cure e terapie, che fanno slittare ildel nigeriano. Sicuramentenon giocherà Napoli-Torino di sabato 1 ottobre. Napoli, quando tornaMa peril problema non terminerà perchécon ogni probabilità salterà anche la sfida di Champions League con l’Ajax. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “L’iniziale speranza era quella di ritrovarlo per la gara con l’Ajax del 4 ottobre, ma la ...

Notizie poco confortanti per Spalletti dall'infermeria, sii tempi per il rientro di: ecco la data cerchiata in rosso....il recupero si. Spalletti intanto recupera Demme Ci Napoli 07/09/2022 - Champions League / Napoli - Liverpool / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: rigore sbagliato Victor... Il Milan campione d'Italia contro il Napoli che ha l'attacco migliore della serie A: mancano Leao e Osimhen, ma a San Siro non mancherà lo spettacolo ...