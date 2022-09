Molise, i malati oncologici rischiano di perdere la radioterapia: l’unico centro (privato) minaccia lo stop se non ottiene più fondi pubblici (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Molise esiste eccome e non solo perché schiera un candidato di lusso come Claudio Lotito. In questo scorcio di campagna elettorale ormai agli sgoccioli fa certo notizia che il patron della Lazio stia battendo palmo a palmo ogni comune tra Isernia e Campobasso per conquistare un seggio in Senato, tra un ballo liscio e uno scopone, ma a inquietare è un’altra storia: i malati oncologici molisani rischiano di rimanere senza il servizio di radioterapia ché l’unico centro (privato) che lo eroga minaccia di lasciarli a secco se non otterrà più fondi (pubblici). Una vicenda in cui c’entra Palazzo Chigi e il mancato esercizio della golden power in un settore in cui le cure salvavita per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilesiste eccome e non solo perché schiera un candidato di lusso come Claudio Lotito. In questo scorcio di campagna elettorale ormai agli sgoccioli fa certo notizia che il patron della Lazio stia battendo palmo a palmo ogni comune tra Isernia e Campobasso per conquistare un seggio in Senato, tra un ballo liscio e uno scopone, ma a inquietare è un’altra storia: imolisanidi rimanere senza il servizio diché) che lo erogadi lasciarli a secco se non otterrà più). Una vicenda in cui c’entra Palazzo Chigi e il mancato esercizio della golden power in un settore in cui le cure salvavita per i ...

