Letta e Conte, altro scontro a distanza. Ma dietro le quinte i "fidati" preparano l'inciucio (Di venerdì 23 settembre 2022) C'eravamo tanto amati, ma forse ricominceremo ad amarci. Enrico Letta e Giuseppe Conte continuano con le loro scaramucce un po' infantili. Un teatrino fin troppo evidente, perché dietro le quinte lavorano i tessitori della pace. Per ora ai due leader conviene suonarsele di santa ragione. Con la promessa – malcelata – che dopo il voto tenteranno di rimettere in piedi l'inciucio, non hanno altra scelta. Nel rush finale della campagna elettorale, però, ognuno cerca di rosicchiare i voti all'altro. Nel Pd c'è la paura del sorpasso, nei Cinquestelle la paura di doversi acContentare di qualche soddisfazione nelle urne. Ambedue sono consapevoli che non saliranno sul trono e questo li rende nervosi. Quindi si lanciano accuse del tipo "è colpa tua", "no, la colpa è la tua", ...

