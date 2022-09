Juventus, problemi di bilancio: via per lo stipendio troppo alto (Di venerdì 23 settembre 2022) La Juventus ragiona sul futuro e sulle mosse migliori da poter attuare per ritrovare la giusta strada. Queste le possibili novità. La Juventus, approfittando anche della sosta per gli impegni delle nazionali, sta cercando di fare il punto della situazione. La priorità ora è ritornare a far bene, raddrizzando una situazione che non è per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 settembre 2022) Laragiona sul futuro e sulle mosse migliori da poter attuare per ritrovare la giusta strada. Queste le possibili novità. La, approfittando anche della sosta per gli impegni delle nazionali, sta cercando di fare il punto della situazione. La priorità ora è ritornare a far bene, raddrizzando una situazione che non è per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

giulio_galli : RT @serieAnews_com: ???? #Juventus, la posizione di #Allegri resta salda ma non si può dire lo stesso di #AlexSandro e #Cuadrado ?? Queste… - serieAnews_com : ???? #Juventus, la posizione di #Allegri resta salda ma non si può dire lo stesso di #AlexSandro e #Cuadrado ?? Qu… - mattiahiguain98 : RT @gigipoletti: Fino a quando ci saranno società che preferiranno dare via giovani italiani tipo #Rovella ,per dare fiducia a stranieri tr… - IslamSeddiki27 : @RiccardoMeloni4 La Juventus di 4 anni fa non avrebbe avuto problemi a vincere tutti queste partite . - AndreaBriganti6 : RT @gigipoletti: Fino a quando ci saranno società che preferiranno dare via giovani italiani tipo #Rovella ,per dare fiducia a stranieri tr… -

Zola: "Inter e Juventus mi sorprendono. Hanno problemi di gioco" Le dichiarazioni di Gianfranco Zola sul momento di Inter e Juventus JUVE - "Nel caso dei bianconero sorprendono le sconfitte e i problemi di gioco. Mi sorprendono ancora di più perché ho un'enorme ... Calcio: Fiorentina. Sottil 'Battere Verona gran segnale,sogno l'azzurro' Però delle volte abbiamo anche avuto sfortuna, vedi la gara contro la Juventus. In altre ... poi mister Mancini mi ha convocato in prima squadra quest'estate ma ho avuto dei problemi fisici e sono ... La Gazzetta dello Sport Liverpool, Arthur assume uno staff per rimettersi in forma Il mediano ex Juventus ha un ritardo di condizione, e ora si affiderà a un gruppo di professionisti per tornare in campo il prima possibile. Verso Milan-Juve: ecco quando Tonali potrebbe tornare La Juventus dopo la sosta affronterà il Bologna mentre nel successivo turno di campionato sarà l'avversaria del Milan a San Siro. Per i rosson ... Le dichiarazioni di Gianfranco Zola sul momento di Inter eJUVE - "Nel caso dei bianconero sorprendono le sconfitte e idi gioco. Mi sorprendono ancora di più perché ho un'enorme ...Però delle volte abbiamo anche avuto sfortuna, vedi la gara contro la. In altre ... poi mister Mancini mi ha convocato in prima squadra quest'estate ma ho avuto deifisici e sono ... Juve, allarme difesa: tutti i problemi di Allegri Il mediano ex Juventus ha un ritardo di condizione, e ora si affiderà a un gruppo di professionisti per tornare in campo il prima possibile.La Juventus dopo la sosta affronterà il Bologna mentre nel successivo turno di campionato sarà l'avversaria del Milan a San Siro. Per i rosson ...