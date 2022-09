Juventus, anche bilancio 2021/2022 in rosso (254 mln) (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Consiglio di Amministrazione di Juventus approvato il progetto di bilancio d`esercizio e il bilancio consolidato per l`esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che ha fatto registrare una perdita consolidata di 254,3 milioni di euro, in crescita rispetto al rosso di 209,9 milioni dell'esercizio precedente. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all`approvazione dell`Assemblea degli Azionisti, prevista il 28 ottobre 2022, in unica convocazione, presso l`Allianz Stadium, un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023/2024- 2027/2028" e la proposta di autorizzazione all`acquisto e disposizione di azioni proprie.Per una corretta interpretazione dei dati - sottolinea un comunicato della società - occorre in primo luogo ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Consiglio di Amministrazione diapprovato il progetto did`esercizio e ilconsolidato per l`esercizio chiuso al 30 giugno, che ha fatto registrare una perdita consolidata di 254,3 milioni di euro, in crescita rispetto aldi 209,9 milioni dell'esercizio precedente. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all`approvazione dell`Assemblea degli Azionisti, prevista il 28 ottobre, in unica convocazione, presso l`Allianz Stadium, un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023/2024- 2027/2028" e la proposta di autorizzazione all`acquisto e disposizione di azioni proprie.Per una corretta interpretazione dei dati - sottolinea un comunicato della società - occorre in primo luogo ...

