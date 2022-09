Il CdA della Juventus approva il bilancio 2022 (Di venerdì 23 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Il consiglio di amministrazione di Juventus Football Club ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio concluso il 30 giugno 2022. La perdita d'esercizio ammonta a 254 milioni di euro con ricavi pari a 443 milioni di euro. In netto miglioramento la posizione finanziaria netta della società. “Il bilancio in questione è ancora fortemente condizionato dagli effetti della pandemia che, auspicabilmente, sono alle spalle.La stagione attuale, iniziata il 1 luglio 2022, pur influenzata da un contesto non favorevole, prevede un risultato in sensibile miglioramento”, si legge in una nota. Nel mese di giugno è stato approvato il piano triennale (2022-2025) che delinea le linee strategiche e operative ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Il consiglio di amministrazione diFootball Club hato il progetto didell'esercizio concluso il 30 giugno. La perdita d'esercizio ammonta a 254 milioni di euro con ricavi pari a 443 milioni di euro. In netto miglioramento la posizione finanziaria nettasocietà. “Ilin questione è ancora fortemente condizionato dagli effettipandemia che, auspicabilmente, sono alle spalle.La stagione attuale, iniziata il 1 luglio, pur influenzata da un contesto non favorevole, prevede un risultato in sensibile miglioramento”, si legge in una nota. Nel mese di giugno è statoto il piano triennale (-2025) che delinea le linee strategiche e operative ...

