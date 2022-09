I soliti ignoti | è successo per la prima volta

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il noto programma targato Rai – condotto da Amadeus – ci riserva sempre dei colpi di scena incredibili: ecco cos’èrecentemente. Tra i programmi più amati dal pubblico italiano non possiamo non citare I, trasmissione targata Rai, condotta dall’iconico Amadeus. Da tempo infatti, i telespettatori attendono l’appuntamento con il programma, divenuto negli ultimi anni il prodotto di intrattenimento per eccellenza – complice sicuramente la spontaneità e maestria del suo conduttore. Amadeus sconvolto, puntata de’ I(La Nostra Tv)I colpi di scena non mancano mai e neanche (purtroppo) le cadute di stile; l’ingenuità di Amadeus infatti, spesso lo porta ad esprimere concetti fraintendibili. Nel corso di una delle ultime puntate ad esempio, il concorrente ha ...

ZeusMega : Pedro prima o poi deve andare ai soliti ignoti, la sua indentità ovviamente sarà: 'l'uomo che è riuscito a far inca… - MarzianoAnsioso : I soliti figli di padri ignoti #isolitiignoti - OlliCaneblu : Ma che ci fa Mattia ai Soliti ignoti? #Amici22 - Amekaze__ : Mai viste concorrenti così scarse ai soliti ignoti. Piango - mazeofblueprint : @Opsitsthesun stasera tra il pubblico dei soliti ignoti c'è una che conosco che non vedo da anni ?? -

gonews

A 'I' ecco un pisano, o meglio, un mago pisano. Nella puntata del 21 settembre dello show su Rai1 è intervenuto Jacopo Maggetto di Pisa, che ha portato la sua magia in studio. Maggetto non ...ROMA - Un po' di Pisa e un po' di magia negli studi Rai. A portarli è stato Jacopo Maggetto che ieri sera è apparso in tv nel corso del game show "" condotto da Amadeus . Il giovane pisano è stato uno degli 8presentati al concorrente che, come da format, deve cimentarsi dell'indovinare professioni e talenti legati ad ognuno ... Ai 'Soliti ignoti' Jacopo Maggetto, il mago pisano delle chewing gum Campione nello sport e personaggio televisivo, ora lo vediamo tra i concorrenti del GF Vip 7. Scopriamo le news e curiosità su Amaurys Perez: dall’ età alla vita privata e carriera, per passare a Inst ...Un interno paese è rimasto incollato al teleschermo per tifare la vittoria delle due sorelle C’è ancora Reggio Calabria protagonista ai Soliti Ignoti. Ieri sera, infatti, durante è stata mandata in on ...