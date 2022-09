Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini diffida in diretta la sorella Ginevra (VIDEO) (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, è arrivata una diffida in diretta per Ginevra Lamborghini. Leggi su comingsoon (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel corso della seconda puntata delVip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, è arrivata unainper

GrandeFratello : Grande Fratello può voler dire tante cose... a volte anche Rinascita. Bentornata a Casa, Carolina, sei una forza de… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - CarolinaGfvip : RT @LaGio_91: #CarolinaMarconi era bellissima in un #GrandeFratello bellissimo. Oggi lei è rimasta una donna bellissima, il Grande Fratello… - piel_rp : Irresistibile oggetto del desiderio dal design accattivante che invita ad abbandonarsi ad un dolce peccato di comfo… - CarolinaGfvip : RT @redazionerumors: #GFVip: ecco tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa e sono entrati nella Casa più spiata d'Italia... htt… -