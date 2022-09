FIFA 23: l’app per l’early access è ora disponibile (Di venerdì 23 settembre 2022) “App” come abbreviazione di apposita: il software di accompagnamento per FIFA 23 ed annesso early access è disponibile per dispositivi smart Alzi la mano (anzi, il piede) chi ha voglia di early access, purché sia pronto ad usarlo per scattare su smartphone e tablet: l’app dedicata a FIFA 23 è ora disponibile. Bisogna naturalmente rispondere ai prerequisiti per intrufolarsi negli spogliatoi di Electronic Arts e avere un accesso anticipato ad Ultimate Team (da cui l’acronimo filo-brasiliano FUT). Ciononostante, se già fate parte di questa ristretta cerchia, ora potrete suggellare la vostra fedeltà al brand su dispositivi smart (appartenenti naturalmente alle due solite grandi famiglie, iOS ed Android). Quest’uscita segue il già noto lancio ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 settembre 2022) “App” come abbreviazione di apposita: il software di accompagnamento per23 ed annesso earlyper dispositivi smart Alzi la mano (anzi, il piede) chi ha voglia di early, purché sia pronto ad usarlo per scattare su smartphone e tablet:dedicata a23 è ora. Bisogna naturalmente rispondere ai prerequisiti per intrufolarsi negli spogliatoi di Electronic Arts e avere uno anticipato ad Ultimate Team (da cui l’acronimo filo-brasiliano FUT). Ciononostante, se già fate parte di questa ristretta cerchia, ora potrete suggellare la vostra fedeltà al brand su dispositivi smart (appartenenti naturalmente alle due solite grandi famiglie, iOS ed Android). Quest’uscita segue il già noto lancio ...

