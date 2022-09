TuttoAndroid : DOOGEE S96 GT, il primo smartphone con fotocamera notturna ritorna col botto - GizChinait : #Doogee S96 GT svelato: il primo rugged con Night Vision Camera sta per tornare - notebookitalia : Doogee S96 GT è una versione aggiornata del Doogee S96 Pro, con capacità raddoppiata della memoria, un processore p… - guruhitech1 : Doogee S96 GT: il primo smartphone al mondo con videocamera per la visione notturna #Doogee #DoogeeS96GT… - David_c05 : Doogee S96 GT: torna il Rugged Smartphone con visione notturna -

GT è una versione aggiornata delPro, con capacità raddoppiata della memoria, un processore più veloce, una selfie - camera da 32MP. Conserverà anche la fotocamera per la visione ...GT ha lo stesso design del suo predecessore con miglioramenti nella memoria, nel chipset, nella fotocamera per i selfie e nel sistema operativo. Parlando dell'aspetto,GT avrà una ... Doogee S96 GT: torna il Rugged Smartphone con visione notturna Con le reti 5G che sono ormai diffuse in un'ampia parte del territorio italiano diventa sempre più opportuno passare a uno smartphone che supporta le reti di ultima generazione. La buona notizia è che ...Doogee S96 GT segna il ritorno del primo rugged phone con Night Vision Camera in una veste rinnovata: ecco cosa aspettarsi!