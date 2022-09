Da Szczesny a Locatelli: meno virtuale, più Juve (Di venerdì 23 settembre 2022) TORINO - Prove di Juve "reale" e non più "virtuale". Quel che resta del gruppo bianconero, senza quattordici giocatori convocati nelle varie Nazionali , ha ripreso da due giorni a lavorare in vista ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 settembre 2022) TORINO - Prove di"reale" e non più "". Quel che resta del gruppo bianconero, senza quattordici giocatori convocati nelle varie Nazionali , ha ripreso da due giorni a lavorare in vista ...

juventusfc : ??Allegri: « Alex Sandro, Rabiot, Locatelli non saranno convocati. Szczesny sarà disponibile ma giocherà Perin. Di M… - juventus_zone24 : RT @ZoneJuventus: Ben sei calciatori della #Juventus sono pronti a tornare a disposizione per il match contro il Bologna: •#Locatelli •#A… - antocheeks96 : RT @pazzamentejuve: ?? Per Juventus-Bologna, Allegri recupera 6 giocatori: Szczesny sarà titolare, almeno per la panchina i vari Locatelli,… - pazzamentejuve : ?? Per Juventus-Bologna, Allegri recupera 6 giocatori: Szczesny sarà titolare, almeno per la panchina i vari Locate… - JuventusHubOff : ?? Per #JuventusBologna, #Allegri recupera 6 giocatori: #Szczesny sarà titolare, almeno per la panchina i vari… -