Berlusconi: "Putin voleva sostituire Zelensky con un governo di persone perbene" (Di venerdì 23 settembre 2022) Il più moderato della coalizione per le sue posizioni in politica estera alla fine è scivolato, dicendo in buona sostanza che il presidente ucraino, Volodomyr Zelensky non sia una persona perbene. La guerra in Ucraina raccontata da Silvio Berlusconi ieri sera a Porta a Porta, da Bruno Vespa, risponde infatti a questa versione: "Le truppe russe dovevano entrare e in una settimana sostituire il governo di Zelenksy con persone per bene e ritornare indietro. Invece hanno incontrato una resistenza imprevista e imprevedibile da parte delle truppe ucraine che poi sono state foraggiate con armi di tutti i tipi da parte dell'occidente". L'invasione, secondo il Cav. è stata sollecitata da una richiesta di aiuto del Donbas. "Putin è stato spinto dalla popolazione russa, dal suo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Il più moderato della coalizione per le sue posizioni in politica estera alla fine è scivolato, dicendo in buona sostanza che il presidente ucraino, Volodomyrnon sia una persona. La guerra in Ucraina raccontata da Silvioieri sera a Porta a Porta, da Bruno Vespa, risponde infatti a questa versione: "Le truppe russe dovevano entrare e in una settimanaildi Zelenksy conper bene e ritornare indietro. Invece hanno incontrato una resistenza imprevista e imprevedibile da parte delle truppe ucraine che poi sono state foraggiate con armi di tutti i tipi da parte dell'occidente". L'invasione, secondo il Cav. è stata sollecitata da una richiesta di aiuto del Donbas. "è stato spinto dalla popolazione russa, dal suo ...

repubblica : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene' - pietroraffa : Berlusconi a #portaaporta:'Putin è caduto in una situazione difficile', 'è stato spinto a inventarsi questa operazi… - EnricoLetta : Per #Berlusconi #Putin voleva sostituire il governo #Zelensky con un governo di #personeperbene. Non ci sono parole… - paola58458717 : RT @elio_vito: Eh niente, il richiamo della dacia è troppo forte, Berlusconi ha giustificato ancora una volta Putin e l’invasione russa del… - NemNemecsek : RT @BaglioniLaura: 'Putin voleva arrivare a Kiev in una settimana e sostituire Zelensky con delle persone perbene, ma la resistenza Ucraina… -