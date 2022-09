Atalanta, sospiro di sollievo per Koopmeiners: torna a casa (Di venerdì 23 settembre 2022) Calcio. Giovedì 22 settembre il centrocampista olandese era uscito in barella dopo un colpo alla testa nel match di Nations League con la Polonia: sta bene e ha ottenuto di lasciare il ritiro. Zingonia: Zortea è recuperato. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 settembre 2022) Calcio. Giovedì 22 settembre il centrocampista olandese era uscito in barella dopo un colpo alla testa nel match di Nations League con la Polonia: sta bene e ha ottenuto di lasciare il ritiro. Zingonia: Zortea è recuperato.

TuttoFanta : ??#ATALANTA: sospiro di sollievo per #Koopmeiners e resta in Nazionale ?? - webecodibergamo : Atalanta, sospiro di sollievo per Koopmeiners: resta in nazionale - zazoomblog : Olanda van Gaal parla dei due infortunati: l'Atalanta può tirare un sospiro di sollievo - #Olanda #parla… - sportli26181512 : Olanda, van Gaal parla dei due infortunati: l'Atalanta può tirare un sospiro di sollievo: Louis van Gaal, ct dell'O… - DAZN_IT : #Olanda, #VanGaal rassicura: '#Koopmeiners sta già meglio'. Sospiro di sollievo per i tifosi dell'#Atalanta e non solo. #DAZN -