Allerta alimentare, fai attenzione a questo prodotto: potrebbe contenere un allergene non dichiarato (Di venerdì 23 settembre 2022) Due supermercati hanno comunicato il richiamo da parte dell’azienda produttrice di due lotti del prodotto in circolazione, perché potrebbero contenere un allergene e chi è allergico potrebbe avere seri problemi. Coloro che operano nella branchia alimentare (OSA), sono tenuti a informare i propri clienti nel caso in cui dovessero individuare in determinati tipi di alimenti che essi stessi mettono sul mercato delle non conformità. Devono anche provvedere a ritirare un prodotto non conforme dalla vendita. Allerta alimentare (foto web)Se il prodotto è già sul mercato Oltre a ritirare un prodotto dal mercato, se questo prodotto dovesse già essere stato ... Leggi su topicnews (Di venerdì 23 settembre 2022) Due supermercati hanno comunicato il richiamo da parte dell’azienda produttrice di due lotti delin circolazione, perchéroune chi è allergicoavere seri problemi. Coloro che operano nella branchia(OSA), sono tenuti a informare i propri clienti nel caso in cui dovessero individuare in determinati tipi di alimenti che essi stessi mettono sul mercato delle non conformità. Devono anche provvedere a ritirare unnon conforme dalla vendita.(foto web)Se ilè già sul mercato Oltre a ritirare undal mercato, sedovesse già essere stato ...

anaferrarilover : citare col priv dovrebbe essere illegale non fa altro che alimentare ansia e dubbi nelle persone...ti mette in uno… - infoitsalute : Richiamo alimentare: allerta rischio fisico per formaggio - infoitsalute : 'Pieno di batteri', allerta alimentare: questo formaggio è pericolosissimo - infoitsalute : Allerta alimentare, il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato questo formaggio per rischio fisico - NotizieNews2 : Allerta alimentare: prodotto ritirato dai supermercati. Non usatelo, ecco quale -