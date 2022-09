Al via i lavori sulla provinciale tra Palosco e il confine bresciano: tratto chiuso per 4 mesi (Di venerdì 23 settembre 2022) Palosco. Importanti lavori di riqualificazione sono al nastro di partenza sulla SP 100 “Martinengo – Pontoglio”, a Palosco, nel tratto compreso tra localita? Torre Passere e il confine bresciano. Dopo la rotatoria realizzata e aperta lo scorso anno all’incrocio tra la SP 100 e la SP 98 nel quale convergono le quattro direttrici per Pontoglio, Mornico al Serio, Martinengo e Calcio, questo cantiere consistera? nel completamento e nella riqualificazione di un tratto di strada di circa 700 metri a partire dal Km 4+000 in direzione sud verso il confine bresciano, che comprende anche il ponte sulla Roggia Sale. La SP 100 Martinengo-Pontoglio attualmente ha una larghezza di circa 5 metri e verra? portata ad ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022). Importantidi riqualificazione sono al nastro di partenzaSP 100 “Martinengo – Pontoglio”, a, nelcompreso tra localita? Torre Passere e il. Dopo la rotatoria realizzata e aperta lo scorso anno all’incrocio tra la SP 100 e la SP 98 nel quale convergono le quattro direttrici per Pontoglio, Mornico al Serio, Martinengo e Calcio, questo cantiere consistera? nel completamento e nella riqualificazione di undi strada di circa 700 metri a partire dal Km 4+000 in direzione sud verso il, che comprende anche il ponteRoggia Sale. La SP 100 Martinengo-Pontoglio attualmente ha una larghezza di circa 5 metri e verra? portata ad ...

