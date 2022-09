Al via i concerti di Renato Zero al Circo Massimo: i prezzi degli ultimi biglietti (Di venerdì 23 settembre 2022) 6 concerti con 6 scalette diverse, al via oggi i concerti di Renato Zero al Circo Massimo di Roma. Festeggia 55 anni di carriera e 70 + 2 anni di età attraverso 6 appuntamenti imperdibili, sempre diversi nella scaletta, t6 viaggi indietro nel tempo alla riscoperta delle tappe fondamentali della sua carriera, un lunghissimo percorso dagli anni ’70 ad oggi. Ieri si è reso protagonista, suo malgrado, di un video virale in rete che riprendeva la sua caduta sul marciapiede. Attimi di timore, alla vigilia dei live al Circo Massimo ma niente da comunicare: i concerti si terranno come da calendario. A seguito delle ultime verifiche tecniche relative all’allestimento dell’area concerto degli spettacoli, per le date in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) 6con 6 scalette diverse, al via oggi idialdi Roma. Festeggia 55 anni di carriera e 70 + 2 anni di età attraverso 6 appuntamenti imperdibili, sempre diversi nella scaletta, t6 viaggi indietro nel tempo alla riscoperta delle tappe fondamentali della sua carriera, un lunghissimo percorso dagli anni ’70 ad oggi. Ieri si è reso protagonista, suo malgrado, di un video virale in rete che riprendeva la sua caduta sul marciapiede. Attimi di timore, alla vigilia dei live alma niente da comunicare: isi terranno come da calendario. A seguito delle ultime verifiche tecniche relative all’allestimento dell’area concertospettacoli, per le date in ...

