WhatsApp ancora una modifica: questa farà impazzire di gioia i disordinati ed aiuterà i professionisti (Di giovedì 22 settembre 2022) C'è un'altra novità in arrivo per quanto riguarda WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Come si legge su Hdblog.it, il software di proprietà di Mark Zuckerberg, numero uno di Facebook, sarebbe pronto, in un futuro prossimo, alla possibilità di aggiungere una didascalia ai documenti che l'utente condivide in chat. WhatsApp, 21/9/2022 – Computermagazine.itCome sempre a scovare questa miglioria sono stati gli analisti di WABetaInfo, che hanno scoperto la novità nell'ultima versione Beta di WhatsApp per dispositivi Android, leggasi la numero 2.22.21.2, distribuita recentemente solo a coloro che sono iscritti al programma apposito. La funzionalità, aggiunge Hdblog.it, era stata già osservata nella versione Desktop di WhatsApp un paio di mesi fa, ed ora starebbe quindi per ...

