Uomini e Donne, la tragedia di queste ore: è morta tra le sue braccia (Di giovedì 22 settembre 2022) L’amore nei confronti degli animali è uno dei sentimenti maggiormente diffusi tra gli esseri umani. In molti decidono di prendersi cura soprattutto di cani e gatti, donando loro una casa e una vita al sicuro, assieme ad un affetto smisurato. Proprio per questo legame intenso che si viene a creare in tanti anni insieme, quando arriva il momento di dirsi addio è sempre uno dei più strazianti nella propria esistenza. Non è raro che anche molti personaggi famosi decidano di dedicare un post sui social al proprio cane o al proprio gatto volato via. Nelle scorse ore ha stretto il cuore a moltissimi utenti il post pubblicato da Francesca Del Taglia, la 33enne ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha partecipato nel 2012 al dating show condotto da Maria De Filippi. “Te ne sei andata fra le mie braccia spero solo tu possa ... Leggi su kronic (Di giovedì 22 settembre 2022) L’amore nei confronti degli animali è uno dei sentimenti maggiormente diffusi tra gli esseri umani. In molti decidono di prendersi cura soprattutto di cani e gatti, donando loro una casa e una vita al sicuro, assieme ad un affetto smisurato. Proprio per questo legame intenso che si viene a creare in tanti anni insieme, quando arriva il momento di dirsi addio è sempre uno dei più strazianti nella propria esistenza. Non è raro che anche molti personaggi famosi decidano di dedicare un post sui social al proprio cane o al proprio gatto volato via. Nelle scorse ore ha stretto il cuore a moltissimi utenti il post pubblicato da Francesca Del Taglia, la 33enne ex corteggiatrice diche ha partecipato nel 2012 al dating show condotto da Maria De Filippi. “Te ne sei andata fra le miespero solo tu possa ...

