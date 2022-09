Un posto al sole, sostituita l'attrice di Lia Longhi: cosa è successo? (Di giovedì 22 settembre 2022) Aria di recasting a Un posto al sole, che da pochissimo tempo si è ritrovato a sostituire uno dei nuovi volti della soap partenopea. Si tratta di Lia Longhi, l'attuale governante di Roberto Ferri e Marina Giordano. Quest'ultima ha fatto la sua prima apparizione da poche settimane e sin da subito ha destato sospetti negli spettatori a causa del modo in cui si è stabilita a casa Ferri. Nel dettaglio la Longhi, dopo aver origliato una conversazione tra due donne circa un posto da governante presso l'abitazione di Roberto, si è subito proposta facendo colpo su Marina. Quello che però ha colpito più di tutto il pubblico di Rai 3 è stato il fatto che l'attrice di Lia sia un'altra rispetto a quella vista nella precedente settimana! Che cosa è accaduto? Un ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 22 settembre 2022) Aria di recasting a Unal, che da pochissimo tempo si è ritrovato a sostituire uno dei nuovi volti della soap partenopea. Si tratta di Lia, l'attuale governante di Roberto Ferri e Marina Giordano. Quest'ultima ha fatto la sua prima apparizione da poche settimane e sin da subito ha destato sospetti negli spettatori a causa del modo in cui si è stabilita a casa Ferri. Nel dettaglio la, dopo aver origliato una conversazione tra due donne circa unda governante presso l'abitazione di Roberto, si è subito proposta facendo colpo su Marina. Quello che però ha colpito più di tutto il pubblico di Rai 3 è stato il fatto che l'di Lia sia un'altra rispetto a quella vista nella precedente settimana! Cheè accaduto? Un ...

RosarioSimonet7 : @Controcorrentv @luigidimaio molato meglio vedere un posto al sole che questo inutile - gulliverduck : @ligi_p Lui? Oh si, si farebbe infilare un totem su per l’ultimo tratto di intestino per un posto al sole. Cresciu… - nicolasavoia : #AscoltiTv soap 21/09 ??#twittamiBeautiful 2.246.000 18,90% ??#UnaVita 2.141.000 19,34% ??#UnAltroDomani 1.449.000… - nejrottif : È giovedì, il sole splende. Il suo calore è mitigato da una leggera brezza autunnale. Nei prossimi giorni il tuo gr… - AgataMirone : Vedo che ci sono dei replicanti...???????....pensano di prenderci per il c@lo...ma andateci voi là in quel posto , do… -