Traffico Roma del 22-09-2022 ore 08:30 (Di giovedì 22 settembre 2022) Luceverde Roma nuovo Ben trovati dalla redazione difficoltà anche stamani sono a Cassia bis Veientana penalizzata da lavori in corso da incolonnamenti 3 a Formello il raccordo anulare In quest’ultima direzione sulla raccordo anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina allo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna Q di Trana Prenestina e la Nomentana decisamente trafficato anche una zona dell’anello ci riferiamo ancora alla carreggiata esterna e vene ci sono ancora una mente a tratti a partire dall’ uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo Ostia Acilia code sull’Aurelia da Malagrotta a Piazza Irnerio così ci sono su tutte le altre consolari in entrata verso il centro città a Montesacro alto ultimati i lavori alla rete idrica viale Jonio resta chiuso tra Piazza Pier Carlo Talenti e via Lampedusa inevitabili le ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022) Luceverdenuovo Ben trovati dalla redazione difficoltà anche stamani sono a Cassia bis Veientana penalizzata da lavori in corso da incolonnamenti 3 a Formello il raccordo anulare In quest’ultima direzione sulla raccordo anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina allo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna Q di Trana Prenestina e la Nomentana decisamente trafficato anche una zona dell’anello ci riferiamo ancora alla carreggiata esterna e vene ci sono ancora una mente a tratti a partire dall’ uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo Ostia Acilia code sull’Aurelia da Malagrotta a Piazza Irnerio così ci sono su tutte le altre consolari in entrata verso il centro città a Montesacro alto ultimati i lavori alla rete idrica viale Jonio resta chiuso tra Piazza Pier Carlo Talenti e via Lampedusa inevitabili le ...

LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente #Traffico - A24 Tratto Urbano ?????? Code tra Raccordo Anulare e Tangenziale Est > Centro ??Inc… - VAIstradeanas : 08:35 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico e #Incidente - Raccordo Anulare ?????? Code tra Casilina e Laurentina > Interna #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Traffico in via Prenestina, ritardi sulle linee 051 e 056. - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico zona Acilia, la linea 017 registra dei rallentamenti -