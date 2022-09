Terremoto | scossa di magnitudo 3 8 in provincia di Modena

TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? TERREMOTO Forte scossa avvertita a Genova ed in gran parte della Liguria. Epicentro vicino al paese… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Forte scossa di #terremoto avvertita poco fa nelle Marche - rtl1025 : ?? Segnalata scossa di #terremoto nelle Marche, pochi minuti fa. - Brigante1959 : RT @VittorioBuglio1: Altra scossa di terremoto in provincia di Genova, 4.1 la magnitudo. - gaiaitaliacomlo : Forte scossa di terremoto a Genova. Scossa di assestamento alle 17.32- -

...ha aggiunto riferendosi al fatto che 'negli ultimi tre mesi abbiamo avuto in Italia solo una... 'Ilè stato generato da un meccanismo trascorrente , ossia dallo scorrimento laterale di ...Alle 17.47 di giovedì 22 settembre i sismografi dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato unadi magnitudo ML 3.8 ad una profondità di 14 km. L'esatta localizzazione è avvenuta a circa 8 km da Pievepelago. Secondo i primi contatti che la Regione ha avuto con tutti i sindaci dei Comuni ...A vederle rappresentate sulla cartina, le diverse scosse sismiche che oggi hanno ‘attraversato e fatto tremare’ il Paese, fanno davvero paura. Non un unico terremoto ma diversi, di differenti magnitud ...ROMA (ITALPRESS) – Diverse scosse di terremoto si sono verificate, a distanza di poco tempo l’una dall’altra, in alcune regioni d’Italia. Un sisma di magnitudo 4.1, con epicentro nel Comune di Bargagl ...