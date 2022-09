Tennis: Laver Cup, domani Federer dà l'addio giocando in doppio con Nadal (Di giovedì 22 settembre 2022) Londra, 22 set. - (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: Roger Federer giocherà la sua ultima partita nel circuito disputando il doppio di Laver Cup insieme a Rafa Nadal. Lo svizzero, che proprio una settimana fa aveva annunciato il ritiro dal Tennis al termine della competizione che vedrà opposte Europa e Mondo, farà dunque coppia con l'amico e rivale di una vita, quaradue Slam in due. Rafa e Roger hanno già giocato in doppio in Laver Cup nella prima edizione del 2017, quando batterono gli americani Querrey e Sock. Anche in questo caso gli avversari saranno statunitensi, con il confermato Sock al quale verrà affiancato Tiafoe. Per sabato è invece previsto l'esordio di Matteo Berrettini, che secondo i piani previsti, sostituirà in singolare proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Londra, 22 set. - (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: Rogergiocherà la sua ultima partita nel circuito disputando ildiCup insieme a Rafa. Lo svizzero, che proprio una settimana fa aveva annunciato il ritiro dalal termine della competizione che vedrà opposte Europa e Mondo, farà dunque coppia con l'amico e rivale di una vita, quaradue Slam in due. Rafa e Roger hanno già giocato ininCup nella prima edizione del 2017, quando batterono gli americani Querrey e Sock. Anche in questo caso gli avversari saranno statunitensi, con il confermato Sock al quale verrà affiancato Tiafoe. Per sabato è invece previsto l'esordio di Matteo Berrettini, che secondo i piani previsti, sostituirà in singolare proprio ...

